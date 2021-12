Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INFATICABILEMILANO L'era dei veicoli commerciali elettrici Ford in Europa comincia con l'E-Transit seguendo a ruota l'F-150 Lightning, il pick-up più venduto in Nordamerica da oltre 40 anni che in versione a batteria ha già raccolto quasi 200mila ordini a pochi mesi dal lancio. Nel caso dell'E-Transit parliamo invece del primo mezzo commerciale elettrico globale e del primo tassello di una strategia che porterà l'Ovale Blu ad avere già...