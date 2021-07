Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DISAVVENTURATREVISO Gli immancabili selfie e le foto di rito prima dello star delle 7.15 in piazza del Grano assieme agli altri ex olimpionici Yuri Chechi e Cristian Zorzi, il sindaco di Treviso Mario Conte e il patron Fausto Pinarello. Nessuno mai si sarebbe immaginato che la partecipazione alla 24. Granfondo Pinarello domenica terminasse dopo pochi chilometri e all'ospedale di Conegliano per Antonio Rossi, l'ex medaglia d'oro olimpica...