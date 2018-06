Infantino sereno «Un grande Paese che mostrerà tutti i suoi pregi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOSCA Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo aspettano da quattro anni che cominci la Coppa del Mondo. E tra loro, entusiasta come il tifoso più appassionato e anche di più, è la Fifa e il suo presidente Gianni Infantino. «La Russia dimostrerà in questa Coppa del Mondo che è un Paese aperto, dove la gente può venire a celebrare il calcio», ha detto Infantino, che vivrà il suo primo mondiale da presidente della Fifa. La Coppa del Mondo in Russia sarà la prima dopo l'esplosione del Fifa-Gate 2015, lo scandalo di corruzione...