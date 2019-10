Infantino: «Giusto scegliere il Qatar»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATRENTO Le polemiche sui mondiali di atletica a Doha, svolti in un clima torrido che ha provocato svenimenti, ad esempio nella prova della maratona femminile, con 28 ritiri e 30 atlete portate al centro medico su 68 partenti, sono già acqua passata. Anche lo scarso interesse del pubblico per la manifestazione non sembra incrinare la fiducia verso il mondiale di calcio del 2022, che si svolgerà proprio in Qatar.Ne è convinto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che nel corso del Festival dello sport di Trento ha commentato...