CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INDISTRUTTIBILEMALAGA In Italia la normativa li relega esclusivamente alla sfera dei veicoli commerciali, soggetti pertanto ad un regime fiscale differente rispetto a quello di un'autovettura. Ma i pick-up sono sempre stati oggetto di culto, soprattutto negli Stati Uniti e più in generale in Nordamerica, così come nel continente asiatico e in quello africano. Veri e propri muli motorizzati, capaci di superare le insidie di qualsiasi terreno. Ecco perché la storia di un mezzo come il Mitsubishi L200 prosegue da più di 40anni. La prima serie...