Indisciplinato e senza gli azzurri: il Benetton punito dal Leinster

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYTREVISO Severa sconfitta per il Benetton nel decimo turno di Pro14. Il XV trevigiano è stato sconfitto in casa dal Leinster 36-10, 5 mete a una (per Treviso meta di Brex e 5 punti di piede di Allan), in un match che l'ha visto soccombere in ogni parte del campo. Leinster troppo forte per il Benetton visto ieri, indisciplinato, con grossi problemi in touche e in mischia, ma soprattutto in difesa Treviso ha giocato una partita molto al di sotto alle aspettative. Dopo la sconfitta di Belfast con l'Ulster ci si aspettava una reazione...