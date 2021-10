Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Indian Wells parla italiano. Tutto facile per Matteo Berrettini e Jannick Sinner nel secondo turno del Bnp Paribas Open, Atp Masters 1000 che si gioca sul cemento. Berrettini, testa di serie n.5, ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo battendo per 6-4, 7-5, in un'ora e mezza esatta, il cileno Alejandro Tabilo, n.184 Atp, proveniente dalle qualificazioni. L'azzurro ha cominciato servendo benissimo, a dispetto del problema al...