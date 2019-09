Incubo Stramaccioni: non può lasciare l'Iran

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAROMA «What is this sabotage?». Nella commedia di Viktor Navorski, il personaggio di Tom Hanks non poteva uscire dall'aeroporto (The Terminal, 2004). Nel suo incubo (sembra un film, ma è reale), Andrea Stramaccioni non può uscire dall'Iran, e nemmeno da quel contratto biennale con l'Esteghlal che fissa a 3 milioni la penale di recesso. Siamo al climax di un matrimonio finito già al lancio del riso: giovedì scorso, sosta per le Nazionali, Strama in partenza per qualche giorno nella sua Roma con la famiglia (moglie, due figli) e la...