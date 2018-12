INCROCIO PERICOLOSO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL POSTICIPOUniti da undici stagioni fianco a fianco in rossonero, ma anche da un destino avverso in questo epilogo del 2018: Rino Gattuso e Pippo Inzaghi, amici ancora prima che compagni di mille battaglie vinte, anche con la Nazionale, si sfidano in un posticipo del 16° turno tra Bologna e Milan (ore 20.30) che vale più dei tre punti in palio. Una sconfitta, infatti, rischia di far traballare la panchina rossonera di Gattuso, reduce dall'eliminazione dall'Europa League contro l'Olympiacos. Ma ancora più delicata è la posizione di...