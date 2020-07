IPPICA

(P.M.) Frankie Dettori ha raggiunto Lester Piggott, Enable è salita dove nessun cavallo mai. Il fantino italiano, una celebrità in Inghilterra e nel mondo dell'ippica, ha vinto per la settima volta le King George VI and Queen Elizabeth Stakes che si sono disputate ad Ascot: l'impresa era riuscita, fin qui, unicamente a Lester Piggott, una leggenda. E il futuro è con Frankie: ha soltanto quasi cinquant'anni e perciò altre opportunità per il sorpasso anche perché non pensa alla pensione. «Faccio come Valentino: corro finché mi diverto» ha detto: Valentino è Rossi, il Dottore. Enable, invece, che di anni ne ha sei, ha vinto le King George per la terza volta, risultato mai riuscito a nessun cavallo, perché al massimo si erano registrati vincitori per due volte, e due volte soltanto, Dahlia negli Anni Settanta e Swain nei Novanta.

«Lei è la mia ragazza preferita» ha dichiarato Frankie al termine della gara, a proposito di Enable, con la quale adesso ha in programma di mettere a segno un nuovo primato: quello di tre vittorie con lo stesso cavallo nell'Arc de Triomphe, la prima domenica di ottobre a Parigi. Questo record è sfuggito alla coppia più bella del mondo ippico l'anno scorso e per raggiungerlo Enable è stata tenuta in allenamento anche a sei anni.

