INCONFONDIBILE

MILANO La moda su due ruote. In sella ad una Vespa Primavera, in particolare. E chi poteva scegliere un mezzo giovane e divertente se non Sean Wotherspoon, l'eclettico artista del colore, vero e proprio astro nascente della moda giovane negli Stati Uniti.

IRRIVERENTE

Irriverente come le sue creazioni Sean Wotherspoon è diventato in pochissimo tempo un vero e autentico punto di riferimento della cultura street a cui i giovani guardano con occhi desiderosi. È un fenomeno così dilagante non poteva non essere colto dagli uomini di Roberto Colaninno che hanno subito colto l'essenza di un connubio che poteva diventare vincente: Vespa Primavera vestita da da Sean Wotherspoon. Ed eccola qui, già dai concessionari Piaggio, l'edizione speciale e limitata, un vero e proprio oggetto del desiderio per gli appassionati dei colori di Sean. Vespa Primavera Wotherspoon è un concentrato di tutta l'energia creativa che lega la Vespa e Sean, due fari protagonisti del loro tempo accomunati - come dice Piaggio - dall'amore per il colore e per la sperimentazione che intercetta le tendenze di domani, per conquistare chi ama giocare con la moda e cavalcare lo stile.

E parlando di moda non ci si poteva riferire solo allo scooter. Wotherspoon completa la proposta con un casco e una capsule collection di abbigliamento streetwear composta da due T-shirt dallo stile contemporaneo.

LIVREA DAI COLORI FORTI

Ma torniamo a Vespa Primavera Sean Wotherspoon. La livrea sfoggia colori forti come giallo, rosso, verde scuro e verde acqua: Tinte che fasciano l'intero veicolo che poi è impreziosito da inserti bianchi come la cravatta sullo scudo, i profili della scocca e i cerchi, sui cui bordi è impresso il logo Vespa. Ci sono poi le finiture cromate per cornice faro, portapacchi e maniglione passeggero.

Per la sella Wotherspoon ha scelto un velluto a coste di colore marrone chiaro a cui ha aggiunto rifiniture bianche e il suo logo distintivo, un vero e proprio tag da street artist, posizionato anche sul frontale, accanto al classico logo Vespa.

Il motore di questo gioiellino colorato passa in secondo piano. Ma non è da secondo piano. Il monocilindrico di 125 cc a quattro tempi della moderna serie i-get, dotato di iniezione elettronica ed è un vero e proprio campione di spinta e risparmio nei consumi. Vespa Primavera Sean Wotherspoon come dicevamo, è già disponibile dai concessionari e costa 4.990 euro.

Antonino Pane

