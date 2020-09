FORMULA 1

SOCHI Non sfugge a Lewis Hamilton la pole position. La n. 96 in carriera, l'ottava della stagione siglata con il record del circuito portato a 1'31''304, strappato al compagno di squadra Bottas che lo deteneva dal 2018. Ma non è stata un'impresa semplice, quella del fuoriclasse della Mercedes. Una qualificazione piena di rischi, di strane strategie, errori e anche incidenti. Protagonista di un'uscita di pista che ha condizionato l'ultima sessione, proprio Sebastian Vettel che spingeva al massimo per tentare di entrare nella top ten finale. La SF 1000 del tedesco è finita contro le protezioni perdendo l'ala anteriore, rimasta sull'asfalto. Nello stesso istante è arrivato a grande velocità Leclerc che è stato bravo a evitare l'impatto ma si è preso uno dei più grandi spaventi provati da quando è in F1. La Direzione ha dovuto esporre bandiera rossa, bloccando l'attività. Alla ripartenza mancavano 2'15 per qualificarsi. Tutti in fila con le Red Bull davanti scattate velocissime e Verstappen capace di agguantare la prima fila, togliendola a Bottas che era secondo. Forse Valtteri ha pensato di non essere in pericolo e non ha migliorato il suo tempo, per partire dietro al compagno di squadra e prendere la scia per passare in testa. Hamilton è riuscito a iniziare il suo tentativo 8 decimi prima di essere escluso e ha colpito il segno beffando ancora il compagno di squadra.

TUTTI DIETRO A HAMILTON

Per la Ferrari ancora una giornata nera. Leclerc non è andato oltre l'11ª posizione. Il monegasco per la prima volta ha preso le staffe, accusando il muretto Ferrari di avergli comunicato distacchi imprecisi. «Ero molto arrabbiato - ha poi detto Charles -. Ho avuto messaggio alla radio in cui mi dicevano che avevo solo 1-2 secondi di margine da Kvyat, però credo che ci fosse di più. Devo calmarmi». In F2 vittoria di Mick Schumacher ora saldamente in testa alla classifica. (c.r)

