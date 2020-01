Incendi e malori, è caos agli Australian Open

TENNIS

MELBOURNE Il fumo fuori, i malori in campo. Le esalazioni causate dagli incendi che stanno devastando l'Australia rischiano seriamente di compromettere lo svolgimento del primo Slam della stagione, in calendario da lunedì a Melbourne. La cortina di fumo sopra la capitale di Victoria ha costretto ieri gli organizzatori a sospendere temporaneamente le qualificazioni dell'Australian Open, anche se i match sono poi ricominciati pur con una qualità dell'aria definita «molto scarsa».

Il Major australiano è partito nonostante l'emergenza, ma gli effetti della cappa di smog si sono fatti sentire subito, con le qualificazioni ritardate di un paio d'ore e tutti i big che hanno deciso di allenarsi al coperto. Maria Sharapova ha addirittura dovuto interrompere il suo incontro-esibizione di beneficenza e la slovena Dalila Jakupovic è caduta in ginocchio dopo un colpo di tosse durante il primo turno di qualificazione contro la svizzera Stefanie Voegele, dovendosi ritirare. «Mi sono spaventata, non riuscivo a respirare. Non è giusto che gli organizzatori chiedano ai giocatori di scendere in campo in quelle condizioni. Non è salutare per noi». Una situazione al limite, che ha causato malori anche tra gli addetti ai lavori: durante la sfida tra Kavcic e Clarke un raccattapalle è collassato mentre era a bordocampo ed è stato assistito dagli stessi giocatori. «Molto pericoloso» ha tweetato Elina Svitolina che ha pubblicato un post molto critico: «Perché dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di brutto per fare qualcosa?». Intanto gli organizzatori fanno sapere: «Fermeremo le partite se i medici valuteranno che le condizioni sono pericolose per la salute».

