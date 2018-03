Incantevole e infinita Carolina: prima dopo il corto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PATTINAGGIOCarolina Kostner potrebbe chiudere come vorrebbe chiunque, come Federica Pellegrini con il nuoto ad alto livello, dopo l'oro iridato. La gardenese è prima dopo il corto, ai mondiali di Milano. Manca una russa, però Caro è davanti all'oro olimpico, e almeno l'argento non dovrebbe sfuggire. Ad Assago, nel pattinaggio di figura, propone Ne me quitte pas, con un personal best di 80.27 (41.30 tecnico e 38.97 componenti), precede la russa Alina Zagitova, ferma a 79.51 (42.51 e 37), il bronzo momentaneo è per la giapponese Satoko...