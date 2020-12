INARRESTABILE

MONACO DI BAVIERA E se, dopo i fuoristrada, anche i pick-up diventassero un fenomeno di moda? Di sicuro il mercato dei camioncini si sta allargando e modificando anche in un paese, come l'Italia, nel quale possono essere omologati e utilizzati solo come N1. Ecco spiegato perché anche la Toyota Hilux, in occasione del restyling della sua 8^ generazione, punta di più sul look, le prestazioni e la sicurezza andando incontro a chi guarda ai pick-up non solo come strumenti da lavoro, ma come mezzi ideali per il tempo libero. A costoro sono dedicati il nuovo motore 2.8 da 204 cv, che affianca il 2.4 da 150 cv, e l'allestimento Invincible che strizza anche l'occhio alla macchina che corre il Rally Dakar. L'Hilux rinnovata si riconosce dal frontale con la calandra più protesa, le luci a led di forma diversa, i paraurti più forti e i parafanghi allargati, anche se le varianti single cab e chassis manterranno la carrozzeria stretta così da favorire la manovrabilità.

La Double Cab e la Extra Cab invece, con i loro 5,32 metri di lunghezza guadagnano una presenza ancora più evidente con l'allestimento Invincible, riconoscibile per i cerchi da 18 pollici, le finiture opache e la tinta oxide bronze. Come tutti i mezzi della sua classe, il pick-up giapponese, ha una capacità di carico di una tonnellata e può trainare fino a 3,5 tonnellate per le versioni con trazione integrale inseribile con riduttore e differenziale posteriore bloccabile elettricamente.

Quelle con la sola trazione posteriore hanno invece una funzione che simula il bloccaggio attraverso i freni. All'interno troviamo pelle traforata bitono, la strumentazione ridisegnata e un sistema infotelematico con schermo da 8 pollici, modulo di connessione, Android Auto e Carplay e un impianto audio con 9 altoparlanti da 800 Watt. Il sistema di frenata autonoma riconosce i ciclisti di giorno e i pedoni anche di notte inoltre ci sono il mantenimento attivo della corsia e il cruise control adattivo con funzione stop&go. Il nuovo motore 2.8 ha 204 cv e una coppa di 500 Nm tra 1.600 e 2.800 giri/min e un minimo di soli 680 giri/min, per migliorare la guida in fuoristrada.

II tecnici giapponesi poi sono intervenuti sulle sospensioni e sulla taratura di sterzo e controllo della stabilità. Con questo motore il pick-up delle Tre Ellissi raggiunge 175 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi con un consumo WLTP di 12,7-11,1 km/litro pari a 207-236 g/km di CO2. In una piovosa giornata, abbiamo lanciato l'Hilux a tutta velocità sulle autostrade tedesche, attraversato boschi e infine affrontato i percorsi da brivido ricavati in una cava. Ebbene, la giapponese ha dimostrato di saper fare tutto combinando la naturale compostezza di una Toyota di vecchia scuola al ruvido vigore del suo 4 cilindri e ad un comfort davvero apprezzabile per un mezzo di questo tipo. La nuova Toyota Hilux parte da 17.950 euro (Iva e messa su strada escluse) con la Invincible ufficialmente a 40.825 euro, ma in fase di lancio a 33mila euro. In alternativa, ci sono il leasing con l'assicurazione furto ed incendio compresa, oppure le formule di noleggio a lungo termine Kinto One. Senza dimenticare la garanzia supplementare fino a 10 anni o 250.000 km riservata alla gamma Toyota Professional.

Nicola Desiderio

