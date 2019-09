CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN VETTAMILANO Resettare il derby, giocare con attenzione la difficile partita contro la Lazio, ostacolo molto insidioso, allontanando appagamento e proclami illusori, per ragionare sfida dopo sfida e magari chissà, mettere le radici ad Appiano Gentile perché «per un allenatore la cosa migliore è restare a lungo, aprire un ciclo, a me non è ancora capitato ma mi piacerebbe». Antonio Conte, alla vigilia della partita contro la Lazio, ammette di voler guidare a lungo l'Inter. Questo inizio di campionato senza imperfezioni, però, non deve...