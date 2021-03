Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN VETTAHa spaccato subito la partita con un gol da cineteca aprendo la goleada del Padova nella vittoria con il Feralpi Salò. Il quinto sigillo per Cosimo Chiricò da quando è approdato in gennaio ai biancoscudati a conferma di essere un punto di forza della squadra che ha cancellato nel migliore dei modi l'inatteso passo falso con il Matelica. «Ci dovevamo riscattare e ci siamo riusciti alla grande. Abbiamo pensato alla sconfitta con il...