In Ucraina si compie il miracolo dell'Atalanta, uno dei più belli nella storia del calcio italiano. La squadra di Gian Piero Gasperini non si pone limiti e vincendo 0-3 in casa dello Shakhtar - reti di Castagne, Pasalic e Gosens nella ripresa - si ritrova tra le migliori 16 di Champions League, nella sua prima avventura nella massima competizione continentale. Questo grazie anche al successo del Manchester City sul campo della Dinamo Zagabria (1-4, tripletta di Gabriel Jesus e centro di Foden in risposta al vantaggio croato firmato da Dani...