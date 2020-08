In Spagna insistono: Jorg Mendes ha offerto Cristiano Ronaldo a Barcellona, Real Madrid (per un clamoroso ritorno) e Psg, ma nessuno di questi tre club se l'è sentita d'impegnarsi. Dall'entourage del fuoriclasse portoghese era già arrivata una smentita, nessun commento ieri, mentre CR7 continua a godersi le vacanze con Giorgina su un mega-yacht nel mare della Liguria. Piuttosto in casa Juve Andrea Pirlo vuole chiarezza sul futuro di Ronaldo e Dybala (che potrebbe andare al Manchester United in cambio di Pogba) e chiede un centravanti da attacco Champions. Sul taccuino di Paratici ci sono Milik, Lacazette e Dzeko.

Intanto alla Roma è sfumato il possibile arrivo di Vertonghen perché il difensore belga ha scelto il Benfica, club per il quale firmerà anche l'attaccante tedesco Waldschmidt, grande protagonista. E anche le possibilità di prendere Kumbulla per il ds laziale Igli Tare si assottigliano, perché il giocatore avrebbe trovato l'accordo con l'Inter, e la cosa andrebbe bene anche al Verona, che così potrebbe tenersi Salcedo e Dimarco, giovani già in gialloblù ma in orbita nerazzurra. Il Milan sta per cedere Rodriguez al Torino, e tratta con Mino Raiola per il rinnovo di Ibrahimovic, che però vuole un biennale da 7,5 all'anno, richiesta che la dirigenza rossonera ritiene eccessiva.

