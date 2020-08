LA PAURA

L'ombra del Covid-19 si allunga sempre di più sul calcio spagnolo e sulla Champions. Dopo i due casi di positività all'Atletico Madrid (che stasera sfida il Lipsia) è stata la volta del Barcellona, che dopodomani affronta il Bayern e oggi parte per il Portogallo. L'annuncio del positivo è prima in forma anonima, poi in serata è stato lo stesso giocatore a rivelare la sua identità. Si tratta di Jean Clair Todibo, difensore francese che ha giocato in prestito allo Schalke 04, che ora è in isolamento domiciliare, non ha avuto contatti con la prima squadra che deve partecipare alla final eight di Champions league. A confermare la sua positività è stato lo stesso giocatore con un post sui suoi profili social: «Ciao a tutti, vi informo che sono risultato positivo al covid-19, sono asintomatico e mi sento bene - scrive Todibo su twitter - Sono a casa seguendo il protocollo sanitario adeguato. Voglio davvero tornare ad allenarmi, ma ora è il momento di restare a casa finché il virus non sarà passato. Grazie a tutti per il supporto e l'incoraggiamento a tutte le persone che lo stanno vivendo da vicino».

Mentre i club spagnoli terminano le loro competizioni europee o tornano ad allenarsi in vista della prossima stagione, negli ultimi giorni sono emersi diversi casi di positività al coronavirus. Dopo il caso di Todibo, anche l'Atletic Bilbao ha annunciato sei positività. Un dato che allarma non poco la Spagna, alle prese con una nuova ondata di casi di covid 19 anche nel calcio. Todibo fa parte del gruppo di nove giocatori, acquistati o di rientro da prestiti - Rafinha, Alená, Pedri, Trincao, Oriol Busquets, Miranda, Matheus, Wague e lo stesso Todibo - che ieri avrebbero dovuto iniziare la preseason separati dal resto del gruppo, che peraltro è diretto verso il Portogallo e non aveva avuto contatti con loro. La positività è emersa in seguito ai test condotti ieri pomeriggio. Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa sua, aggiunge il club. «Tutte le persone che sono state in contatto con il giocatore sono state monitorate per eseguire i corrispondenti test».

Anche l'Athletic Bilbao ha annunciato che le sei persone, tra squadra e componenti dello staff, che sono risultati positivi al covid 19 sono già in isolamento domiciliare nelle rispettive abitazioni. Ieri il Valencia aveva annunciato di aver rilevato due casi tra i membri del club e anche Betis Sevilla, Mallorca ed Espanyol hanno affermato di aver individuato ciascuno un caso positivo per il nuovo coronavirus.

