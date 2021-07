Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

A WEMBLEYLONDRA Per la semifinale Italia-Spagna Wembley passerà da 25 a 60mila tifosi. A causa della quarantena di dieci giorni nessuno potrà volare dal nostro Paese ma la comunità italiana una delle più numerose nel Regno Unito - è intenzionata a far sentire la propria voce. «Viaggiare in questo momento è complicato e a causa della Brexit l'ambiente qui è un po' meno accogliente verso chi non ha il passaporto britannico racconta...