In questi giorni si festeggiano i 50 anni di vita dell'Associazione italiana calciatori. È passato molto tempo, dunque, da quando, era il 3 luglio 1968, un gruppo di calciatori si trovava nello studio di un notaio a Milano per costituire la nuova Associazione con scopo di tutela della categoria. Sapevano a memoria il testo dell'atto costitutivo e dello Statuto, eppure c'era in ognuno un'attenzione tesa per ogni parola che veniva letta dal notaio. I presenti, che sarebbero passati alla storia, non solo sportiva, erano Rivera, Mazzola,...