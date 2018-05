In Pro14 finale Leinster-Scarlets, Under 16 del Benetton campione d'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TRICOLOREL'Under 16 del Benetton si è laureata Campione d'Italia battendo, nella finale disputata a Viadana, i pari età del Firenze per 14-0. Due mete a zero e tutti i punti biancoverdi nella ripresa con due mete nello spazio di 4'. In Under 18 decisiva la sfida di domenica a Rovigo, tra locali e Valsugana, per decretare la finalista scudetto. A due giornate dalla fine della seconda fase, Valsugana ha 5 punti di margine su Rovigo. Nell'altro girone lanciatissima la Capitolina che ha 8 punti di margine sul Prato-Sesto. BARRAGENei barrage...