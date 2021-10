Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«In Premier ci sono grandi allenatori, grandi club, grandi campioni, sarà una sfida avvincente partita dopo partita». Claudio Ranieri è tornato in Premier per allenare una squadra di matrice italiana come il Watford, che appartiene alla famiglia Pozzo (Udinese) e che punta a risalire posizioni in classifica, dal momento che è relegata al 15° posto. Sabato avrà un test infuocato contro il Liverpool. Un esordio che non può far paura a...