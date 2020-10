FORMULA 1

PORTIMAO I saliscendi e le curve del circuito di Portimao sono stati teatro di una qualifica emozionante per il Gp del Portogallo di oggi con i portacolori della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che hanno duellato fino all'ultimo metro, ma ad avere la meglio è stato il solito, implacabile britannico, alla 97ma pole in carriera e nona stagionale. Charles Leclerc ha sfruttato al massimo una Ferrari in crescita conquistando un ottimo quarto posto, eguagliando il suo miglior risultato stagionale, ottenuto a Silverstone e al Nuerburgring. Male invece Sebastian Vettel, che non è riuscito a qualificarsi alla Q3 e che oggi partirà molto indietro, col 15° tempo. «Oggi sono molto contento del lavoro della squadra - ha affermato Leclerc -. Portando sempre qualche novità, facendo piccoli passi si fa la differenza e ne abbiamo avuto la conferma».

LA GRIGLIA - Ore 14,10 (diretta Sky Sport). Prima fila: Hamilton (Mercedes), Bottas (Mercedes); seconda fila: Verstappen (Red Bull), Leclerc (Ferrari); terza fila: Perez (Racing Point), Albon (Red Bull); quarta fila: Sainz Jr (McLaren), Norris (McLaren); quinta fila: Gasly (AlphaTauri), Ricciardo (Renault).

