Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In Moldavia l'Inter si conferma tosta. Ed è una buona, buonissima notizia per Simone Inzaghi a tre giorni dal derby con il Milan. I nerazzurri vincono ancora con lo Sheriff con i gol di Brozovic, Skriniar e Sanchez e salgono al secondo posto nel girone con sette punti, a due lunghezze dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. Così dopo un avvio difficoltoso, l'Inter ritrova la luce in Europa nel giro di due gare. Due vittorie su due contro una...