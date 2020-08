RUGBY

È cominciata tre anni fa con Vittorio Munari, voce storica tivù e tanto altro nel rugby, Fabio Ongaro, ex colonna azzurra e assistant coach del Benetton Treviso, e Tiziano Pasquali, pilone dello stesso club trevigiano. È continuata nel 2019 ospitando la nazionale inglese, Eddie Jones in testa, in quei giorni in raduno premondiale a Treviso.

Sabato i nuovi ospiti sono stati la gloria azzurra Diego Dominguez e Antonio Raimondi, dolce metà di Munari in tivù, più staff tecnico e giocatori del Benetton, il capitano azzurro Luca Bigi, i federali Carlo Checchinato e Alessandro Troncon, il commentatore Rai Andrea Gritti e tanti altri.

La Scampata di Ferragosto a Malamocco, giunta alla 12ª edizione, è diventata un appuntamento fisso con i big del rugby. Un terzo tempo senza partita condito da 150 chili di succulenti scampi, cucinati in cinque modalità diverse, più premiazioni, chiacchiere in allegria fuori dalla pressione dell'agonismo e dello sport professionistico.

Il merito è del Gruppo Bevanda Malamocco, diventato così una delle club house più famose al mondo.

«Munari e Raimondi ci hanno citato nelle telecronache del Sei Nazioni e al Mondiale in Giappone i tifosi mi fermavano quando vedevano la maglietta del Gruppo Bevanda» racconta entusiasta il vice presidente Cristiano Capponi, svelando con un altro aneddoto l'umanità e l'anti divismo che sta dietro l'evento. «Ongaro è un amico, ma Munari non lo conoscevo di persona. L'ho incontrato in treno, gli ho proposto la cosa e non è più mancato».

Quest'anno insieme ai premi alla carriera ai tanti big ce ne sono stati due molto speciali, per chi ha fatto grande il rugby del Lido di Venezia. «A Renzo Ganzerla, il nostro unico azzurro, e Vittorio Pepe, storico allenatore- spiega Capponi -. Il 1° premio Scampo d'Oro a un personaggio veneziano è andato invece a Sergio Tagliapietra detto Ciaci, otto volte vincitore della Regata Storica, che a Venezia vale un'Olimpiade».

Una Osella d'oro è andata a capitan Bigi non per la carriera, ma come augurio per le prossime sfide azzurre. Vista serie di sconfitte nel Sei Nazioni (25) ne avrà bisogno! Chissà che non porti bene già il 24 ottobre nel recupero in Irlanda.

Per quanto riguarda Dominguez, invece, l'ospitata a Malamocco potrebbe essere il primo passo per portare il suo Diego camp per ragazzi al Lido, dopo le tappe in tutta Italia.

«Ne ha parlato con Michele Zuin, assessore al bilancio del Comune, e con Sergio Casarin, presidente della Reyer Basket - conclude Capponi -. Il Gruppo Bevanda farà da supporto».

Parafrasando il poeta, dai diamanti non nasce niente, dagli...scampi nascono i fior.

Ivan Malfatto

