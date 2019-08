In lizza CR7 e De Ligt ma nessun italiano Bertolini in corsa tra le allenatrici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nessun italiano tra giocatori e allenatori candidati ai premi Fifa. Ci sono invece due giocatori della Serie A, entrambi della Juve: Cristiano Ronaldo e il neo acquisto Matthijs de Ligt. Nei top 10 di The Best Fifa Men's Player che il 23 settembre a Milano proclamerà i vincitori nelle varie categorie, figurano anche de Jong (olandese passato in estate dall'Ajax al Barcellona), Hazard (il belga dal Chelsea è stato acquistato dal Real Madrid), Kane (Tottenham), Mané (Liverpool), Mbappé (Psg), Messi (Barcellona), Salah e van Dijk (Liverpool)....