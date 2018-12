CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In fondo a un Superclasico irragionevole, durato la lunghissima follia di due settimane, a rivedere le stelle è uscito il River Plate. E la finale, finalmente, è finita. Grazie ai gol di Pratto, dell'ex pescarese Quintero e di Martinez, i biancorossi dello squalificato tecnico Gallardo hanno vinto la Copa Libertadores in superiorità numerica nella solennità del Santiago Bernabeu di Madrid, liquidando il Boca Juniors di Schelotto per 3-1 in rimonta, chiudendo l'agonia di un torneo rotolato nella violenza e, soprattutto, qualificandosi per...