LO SCENARIO

ROMA Raggiungere la Fase 2 della pandemia da Covid-19 per il calcio rischia di diventare un'impresa ciclopica. Ieri si è alzata la prima bandiera bianca. A sventolarla l'Olanda, che ha chiuso l'Eredivisie senza proclamare né vinti né vincitori: non assegnato lo scudetto e bloccate le retrocessioni (e promozioni). «Purtroppo - si legge nella nota diffusa dalla lega -, con le ultime misure del governo riguardanti il coronavirus, è diventato impossibile concludere in tempo la stagione 2019-20 dei campionati di calcio professionistici». La Uefa avrà comunque la sua classifica di merito sportivo che è quella scaturita fino all'interruzione: l'Ajax primo per differenza reti accede quindi ai play off della prossima Champions, mentre l'Az partirà dal secondo turno preliminare. Il Feyenoord, terzo, va alla fase a gironi dell'Europa League, a cui prenderanno parte anche Psv Eindhoven e Willem II ma partendo dal secondo turno di qualificazione.

GERMANIA

La Bundesliga è il campionato più avanti: le squadre hanno ripreso ad allenarsi e i dirigenti sono pronti a rimettere la palla al centro dal 9 maggio grazie a 25mila tamponi previsti per tutti i calciatori. Ma ieri il ministro del Lavoro ha suggerito alla Merkel: «Si giochi facendo indossare ai giocatori la mascherina, cambiandola ogni 15' e interrompendo il gioco se si leva».

SPAGNA

Real, Barcellona e compagnia calciante sono stati messi all'angolo dal ministero della Sanità che ieri ha fermato il dispositivo in preparazione per riprendere gli allenamenti. Il Ministero ha deciso: le regole sui tamponi non cambiano, i calciatori sono lavoratori come gli altri e dunque possono essere sottoposti a controlli solo in presenza di sintomi. I club potrebbero portare avanti i loro controlli solo a titolo privato. Nessuna corsia preferenziale, dunque, nonostante il Consiglio supremo dello sport spagnolo abbia fornito al governo di Madrid l'indicazione che il calcio muove l'1,4% del Pil.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA