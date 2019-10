In dubbio anche il Gp di Suzuka Pace Leclerc-Vettel: «È tutto chiarito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ora si va avanti per il bene della Ferrari, mentre le incomprensioni del Gp di Russia a Sochi sono tutte chiarite e ormai solo acqua passata. È la parola d'ordine targata Charles Leclerc e Sebastian Vettel alla vigilia del Gp del Giappone che potrebbe essere sconvolto dal tifone Hagabis previsto in arrivo per domani, giorno in cui sono programmate le qualifiche. Oggi le autorità locali decideranno, sulla base delle previsioni meteo, se chiudere il circuito domani, quando potrebbero arrivare venti a 160 chilometri orari. «Per quanto riguarda...