LO SCONTRO

ROMA A due settimane dal recupero Torino-Parma che dovrebbe segnare, a meno di nuove sorprese, la ripartenza della serie A, sale la tensione in vista del Consiglio federale di domani che dovrà definire delicate questioni in sospeso. L'assemblea di Lega A, che venerdì ha votato con 16 sì e quattro astenuti, per la non assegnazione dello scudetto e il blocco delle retrocessioni in caso di stop anticipato, ha agitato le acque e alzato il livello della polemica. La volontà espressa dalla Lega di A si scontrerà con i numeri in consiglio federale, lunedì. Forse anche per questo le altre Leghe non hanno risposto alla bordata esplicita con una dichiarazione di guerra aperta.

Ma a dar voce alla sorpresa e alla rabbia delle altre serie è Oreste Vigorito, presidente del Benevento, capolista della serie cadetta con +20 sulla seconda e la promozione di fatto congelata: è lui tra i primi a tuonare contro un possibile cambio del format, opponendo un netto «no» e la proposta dei club maggiori rischia di trovare un muro invalicabile tra le altre leghe e le componenti. «Non ci siamo iscritti a un sistema di prestigiatori, in cui appaiono e scompaiono all'improvviso ipotesi e tesi», afferma Vigorito, che con la sua squadra in testa con 20 punti di vantaggio sulla seconda ha la promozione garantita. «Ora dobbiamo solo aspettare e scoprire se c'era il trucco: sarò felice con la promozione, altrimenti mediterò sulle conseguenze». A sorprenderlo è stata la delibera della Lega maggiore, che cambia tutti gli scenari. Un blocco delle retrocessioni avrebbe conseguenze a cascata sia sulla serie B, sia sulla serie C, con numeri di partecipanti quasi ingestibile. Inevitabile sarebbe poi la sequela di ricorsi, già annunciati da 31 club di serie D che rifiutano la retrocessione a tavolino decisa dalla Lnd con lo stop al campionato e che dovrebbe essere ratificata dal Consiglio federale. Se dalla Lega A è emersa la volontà di evitare retrocessioni e scudetto in caso di fine anticipata del campionato, in consiglio federale i club della massima serie non hanno però i numeri per far passare il principio. Al momento, la via Figc per il piano B prevede il ricorso a play off e play out solo in caso di impedimento alla ripartenza, e un ricorso all'algoritmo se a campionato ripreso ci si fermasse senza possibilità di ripartire. Se invece uno stop avvenisse a breve, e con abbastanza tempo davanti, allora bisognerebbe riconvocare un consiglio urgente e valutare la situazione al momento.

