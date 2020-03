Costretto ad andare in campo contro il Sao Luiz, seppur a porte chiuse, il tecnico del Gremio Renato Portaluppi, ex calciatore della Roma, per protesta ha deciso di andare in panchina, lui e i componenti del suo staff, con la mascherina sul volto. Lo stesso hanno fatto, prima che iniziasse la partita, anche i calciatori del Tricolor di Porto Alegre, che una volta espletate le formalità pre-gara se la sono tolta per giocare. Renato non ha gradito l'imposizione della sua stessa dirigenza che ha deciso di sostenere la tesi secondo cui non bisogna fermare il campionato gaùcho nonostante l'emergenza del Coronavirus. Ma per l'allenatore non bisognava proprio giocare, altro che porte chiuse. «Questo è l'omaggio del Gremio a tutte quelle persone, quasi seimila - ha detto Renato - che sono morte nel mondo per il Coronavirus. Protestiamo perchè anche noi calciatori e gente del calcio siamo persone». Tensione anche in Argentina, dove sono già state prese alcune misure. Il River ha annunciato che non giocherà contro l'Atlético Tucumán, la prima gara della Super League Cup. Stop anche alle squadre inferiori e quella femminile. È solo l'inizio. In arrivo, comunque, anche per l'Argentina, lo stop anche al campionato. Modifiche anche in Messico, con il torneo di Clausura 2020 che potrebbe fermarsi.

