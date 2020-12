FORMULA 1

Prima fila Mercedes nel secondo round del Gran Premio del Bahrain, su un circuito diverso da quello tradizionale e che ricorda gli ovali della Indycar. A conquistare la pole è stato Valtteri Bottas davanti a George Russel, sostituto di Lewis Hamilton fermato dal Covid. Guizzo inatteso della Ferrari, dopo le difficoltà incontrate venerdì: la scuderia di Maranello strappa il quarto tempo con Charles Leclerc che oggi partirà in seconda fila a fianco di Max Verstappen.

Alle loro spalle quinta posizione per la Racing Point di Sergio Perez che ha preceduto la Alpha Tauri di Daniil Kvyat e la Renault di Daniel Ricciardo. Ottava la McLaren del futuro ferrarista Carlos Sainz.

VETTEL LONTANO

Vettel non va oltre la tredicesima miglior prestazione nella Q2 e partirà dunque tredicesimo.

Soddisfazione in casa Ferrari per la seconda fila di Leclerc: «Sono contentissimo ho fatto tutto quello che volevo» ha detto un rinfrancato Leclerc. «Come pilota non si può mai dire di aver fatto un giro perfetto ma sono soddisfatto e non mi aspettavo di fare un giro così - aggiunge in monegasco -. Per la gara rimaniamo con i piedi per terra. Quando partiamo davanti siamo i primi ad avere la speranza, ma vediamo. Intano oggi è andata bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA