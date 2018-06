In Austria ruggiscono le Mercedes Vettel terzo: «Voglio la prima fila»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Lewis Hamilton ha alzato l'asticella, oggi Sebastian Vettel è chiamato a rispondere: in Austria il campione del Mondo, reduce dal cameo nell'album di Christina Aguilera con lo pseudonimo di XNDA, è subito andato fortissimo, con l'1'04579 ottenuto con gomme dure come le Soft. Oggi, nelle ultime libere (ore 12) e soprattutto nelle qualifiche (15) il ferrarista deve dare seguito all'ottimismo di ieri, alimentato dal promettente passo gara: «Di solito tra venerdì e domenica troviamo il modo per migliorare» ha detto Seb, ieri terzo a...