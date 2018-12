Impresa Villanovese, Pettorazza battuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SECONDA CATEGORIA La Villanovese firma l'impresa e, nel recupero della 12ª giornata del girone H di 2ª categoria giocata mercoledì, batte il Pettorazza. Incredibile. Non era mai successo a nessuno in questo campionato di battere l'undici di Alessandro Mantoan. La squadra di Antonio Marini è andata in gol al 25' del secondo tempo con Cristiano Tabachin e ha mantenuto questo vantaggio sino alla fine. Con la conquista di questi tre punti, la formazione neroverde conquista i play off a quota 25 punti. Ci sperava il tecnico, abituato a questo...