Impresa solo sfiorata, fuori anche il Cittadella

LA TRASFERTAIl cuore granata sfiora l'impresa. Come già all'andata finisce 1-1 ed è il Frosinone a conquistare la finale per la serie A in virtù del migliore piazzamento in classifica. La squadra di Venturato merita però solo applausi per la sua straordinaria stagione. Entrambi i gol nella ripresa: prima quello dei padroni di casa, poi il pareggio di Kouame. E fino all'ultimo il Cittadella (al quale sullo 0-1 è stato negato un rigore) ha messo i brividi agli avversari.FRESCHEZZA ATLETICAL'allenatore granata cambia cinque interpreti...