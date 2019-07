Impresa di Fabbiano a Wimbledon: Tsitsipas ko

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNIS(G.C.) Londra si inchina a Thomas Fabbiano. Non lo scopre, sia chiaro: lo scorso anno aveva battuto Stan Wawrinka raggiungendo il terzo turno di Wimbledon per la prima volta in carriera. Non lo scopre, ma questa volta, lo celebra quando alza le braccia al cielo per festeggiare il successo contro Stefanos Tsitsipas, n. 6 del mondo e 7 del seeding. Una maratona: 6-4 3-6 6-4 6-7 (8) 6-3 spintasi oltre le 3 ore di gioco. Una rivincita, anche: il greco, sempre un anno fa, firmò l'eliminazione del pugliese nel terzo turno. Bravo Fabbiano a...