Impresa Cittadella vince 0-3 a Benevento ed è in finale per la A

SERIE B(v.z.) Il Cittadella compie l'impresa e vince a Benevento 3-0. Con il Padova retrocesso in C, i granata sono in finale playoff, passano alla grande a Benevento toccando l'apice della storia. È un Citta da sogno in effetti e ribalta l'1-2 del Tombolato di martedì, dovuto solo all'espulsione di Proto, che aveva sbloccato la gara d'andata. Gli stregoni locali attaccano, Roberto Insigne prova a ripetersi ma stavolta non incide. Una punizione vincente del campano Viola è annullata per fallo in area, poi è tanto Venturato, il tecnico...