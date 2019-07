IMPEY, FUGA PER LA VITTORIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOPrevisioni rispettate nella nona tappa del Tour de France, disegnata per alimentare una fuga e per consentire al gruppo di ritagliarsi una giornata tranquilla dopo otto giorni intensi. La Saint Etienne-Brioude di 170.5 km ha visto quindici uomini (nessun italiano) guadagnare rapidamente terreno, tanto che fin da subito si è capito che chi faceva parte del drappello si sarebbe giocato il successo finale, anche perchè tutti sono molto lontani in classifica generale e quindi non creavano problemi alla Deceuninck-Quick Step della maglia...