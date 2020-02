VOLLEY

Ci sono le campionesse del mondo ma non quelle d'Europa. «Sarà comunque una Final Four di altissimo livello» assicurano tutti i protagonisti delle fasi clou di Coppa Italia che il PalaYamamay Maria Piantanida di Busto Arsizio ospita oggi e domani con diretta su Rai Sport. Si contenderanno il trofeo, giunto alla 42esima edizione, Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Unet E-Work Busto Arsizio e Saugella Monza. Le brianzole hanno eliminato nel quarto di finale in gara secca di mercoledì l'Igor Novara, vincitrice della Coppa Italia nel 2018 e 2019 e detentrice della Champions League. Un'assenza clamorosa ma, per dirla con il vice allenatore dell'Imoco Alessio Simone, che ha rappresentato il club alla cerimonia di presentazione nel municipio bustocco, «qui c'è chi ha battuto Novara, quindi vuol dire che c'è una squadra ancora più forte». Simone non ha negato che i favori del pronostico pendano verso Conegliano, fresca di vittoria del titolo mondiale a dicembre, ma ha avvertito: «Siamo favoriti perché siamo forti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. In campionato possiamo permetterci di sbagliare, in una gara secca no. E con due gare in due giorni tutto può succedere».

Coach Daniele Santarelli e le sue pantere hanno raggiunto Busto in serata dopo avere sostenuto ieri pomeriggio un allenamento al Palaverde e in precedenza avere premiato i vincitori del concorso per i migliori fumetti sulla Carta etica dello sport veneto. Il tecnico di Foligno si frega le mani «perché per la prima volta arriviamo alla fase finale di Coppa Italia con la squadra al completo. Ho tutte le giocatrici in forma (compresa la centrale Raphaela Folie rimasta a riposo mercoledì ndr) e avrò quindi l'imbarazzo della scelta per la formazione titolare, ma ben vengano questi problemi».

MALINOV

Conegliano non incrocerà Novara, alla quale ha conteso trofei in ben otto finali nelle ultime tre stagioni, ma in compenso oggi alle 18 troverà nella prima semifinale la stessa avversaria dell'anno scorso, quella Scandicci la cui capitana è la palleggiatrice della nazionale azzurra Ofelia Malinov, che dimostra rispetto ma non paura della sua ex squadra: «Siamo forti e contente di poterci confrontare con l'Imoco anche per capire meglio a che punto del nostro percorso siamo» ha detto alla vigilia. Rispetto alla gara di campionato vinta 3-0 dalle pantere trevigiane, Scandicci ha cambiato allenatore passando da Marco Mencarelli a Luca Cristofani. La seconda semifinale vedrà opposte Busto Arsizio e Monza, sempre oggi, alle 20.30. Domani alle 14.30, sempre al PalaYamamay, finale di Coppa Italia di A2 tra Delta Informatica Trentino e Omag San Giovanni in Marignano (Rimini). Alle 18 finale di Coppa Italia di A1. Dalla Marca si metteranno in viaggio oggi quasi 150 supporter desiderosi di riportare a casa una coppa che manca dal 2017.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA