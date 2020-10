VOLLEY FEMMINILE

L'Imoco Conegliano rimane l'unica squadra imbattuta della serie A1 dopo le prime quattro giornate di campionato. Un ruolino di marcia quasi perfetto (12 set vinti e uno perso) che consentirà alle pantere di non perdere il primato in classifica nemmeno mercoledì sera, quando si concluderà il primo turno infrasettimanale di regular season che vedrà le campionesse del mondo riposare. Tra sabato e ieri si è giocata la quarta di andata, nella quale il risultato più eclatante è stato il ko di Novara, tornata da Monza senza neanche un punto in uno dei tre anticipi.

LE PANTERE RIPOSANO

Affondata dai 22 punti di Van Hecke, bene ispirata da Orro, l'Igor ha perso l'imbattibilità stagionale. Dietro all'Imoco che ieri non ha avuto problemi a espugnare il campo di Brescia a Montichiari, concedendosi anche un po' di turnover, c'è ora la matricola terribile Trento, che ieri ha festeggiato la terza vittoria ai danni di Bergamo che condivide con Brescia il fanalino di coda. Bene anche Cuneo, che ha vinto al tie-break il derby piemontese con Chieri, e Scandicci che si è aggiudicata l'altro confronto tra squadre dello stesso territorio, sbancando il Mandela Forum di Firenze. Chiude il quarto turno il netto successo di Casalmaggiore su Perugia. Ha riposato Busto Arsizio, che sabato ha reso noto di avere tre sue giocatrici positive al coronavirus, anche se asintomatiche. La quinta di andata inizierà già domani alle 20.45 con l'anticipo televisivo BergamoFirenze e proseguirà mercoledì alle 20.30 con tutte le altre partite.

Luca Anzanello

