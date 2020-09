VOLLEY

VICENZA Quarta Supercoppa e decimo trofeo nella storia dell'Imoco Conegliano (fondata nel 2012), che al PalaGoldoni conferma il pronostico della vigilia e, come a febbraio con la Coppa Italia, non lascia nemmeno un set a Busto Arsizio. I parziali (25-16, 25-15, 25-15) sintetizzano bene ciò che ha detto il campo. Appena prima dell'inizio del riscaldamento è arrivato al PalaGoldoni, come annunciato, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che ha rivolto un breve discorso a entrambe le formazioni, ricordando loro che erano le protagoniste della ripartenza dei grandi eventi pallavolistici e di uno dei primissimi trofei assegnati dopo il lockdown, e che pertanto avrebbero avuto gli occhi di tutta l'Italia sportiva addosso.

SERATA UMIDA

Dopo il riscaldamento, al riparo dall'umidità della sera padana, inizia la partita. Per Busto Arsizio si tratta del secondo impegno ufficiale della domenica, dopo che in mattinata le lombarde avevano eliminato Novara per 3-1 nella semifinale ripresa dopo l'interruzione di sabato sera in piazza dei Signori, appunto a causa del taraflex troppo umido. L'Imoco schiera la migliore formazione possibile, con la nuova arrivata Adams a sostituire la connazionale Hill, ancora negli Usa.

Nell'Uyba coach Fenoglio deve ancora fare a meno di Poulter, sostituita dalla giovane Bonelli. Nei primi minuti di gara, Busto riesce a mantenere lo stesso ritmo dell'Imoco, impresa non da tutte. C'è anche qualche errore di troppo da ambo le parti, prezzo da pagare a una finale e a un weekend movimentato. L'ace di Wolosz sigla il primo break dell'Imoco (8-5), che consolida la supremazia con i colpi vincenti della sua invidiabile batteria di attaccanti. Il 15-7 di una Sylla acciaccata ma determinata costringe Fenoglio a chiamare il primo time out, ma al rientro la musica non cambia: il monologo delle pantere è interrotto solo da sostituzioni e videocheck. C'è gloria anche per la francese Gicquel, che segna il primo punto della sua esperienza italiana. Solo Olivotto, in campo avversario, sembra riuscire a impensierire le iridate, che chiudono il set con Egonu. Secondo set: l'avvio per Busto è da dimenticare (1-6 con l'ace di Egonu) e Fenoglio gioca la carta dell'eterna Piccinini per Escamilla.

DOMINIO

Sembrano però non esserci contromisure che tengano all'Imoco (anche) di questa sera. Impressiona come anche le nuove arrivate abbiano già trovato un'intesa più che buona con la regista Wolosz. Confortato da una Egonu on fire, Santarelli si concede un triplo cambio sul 16-10: esordisce in maglia gialloblù anche la giovane centrale della nazionale Fahr. Va a segno Gicquel e poi c'è l'Imoco azzurra sugli scudi nel finale di set, che vede le firme di Sylla, Folie (eletta Mvp) e due volte Egonu. Dopo il cambio di campo si vede un'Imoco insolitamente fallosa al servizio e non solo, e Busto vede per la prima volta un po' di vantaggio (3-1, 5-2).

Un po' come accaduto sabato contro Scandicci, nel terzo parziale le pantere subiscono maggiormente le avversarie, senza però mai farsi prendere dal panico: lo dimostra il super spike di Sylla che riporta avanti le venete (7-6). Da quel momento non ci sarà più tempo per sorprese: le soliste di Conegliano continuano a non steccare e il match è praticamente già in archivio con il primo tempo di De Kruijf che vale il 18-10.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA