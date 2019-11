Imoco soffre a Caserta ma conserva il primato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEY DONNEUn'Imoco in formazione a lungo sperimentale espugna il campo della neopromossa Volalto Caserta, ma soffrendo le pene dell'inferno e perdendo il primo punto in classifica. Nel turno infrasettimanale, le campionesse d'Italia sono state messe alle corde dalle campane, riuscite nell'impresa di togliere a Conegliano i primi due set stagionali. Con molti assi partiti in panchina, a partire da Paola Egonu sostituita dalla cugina Terry Enweonwu, l'Imoco 2 porta comunque a casa la vittoria nonostante una prova non entusiasmante in diversi...