VOLLEY DONNE

Vincendo a Busto Arsizio, Scandicci si candida ad essere l'anti Imoco in un campionato che sembra procedere ancora a senso unico. Le pantere di Conegliano continuano a guidare la classifica a punteggio pieno anche dopo la sesta giornata, che per le campionesse del mondo è stata la quinta visto il turno di riposo osservato mercoledì.

Anche a Perugia l'Imoco non lascia nemmeno un set alle avversarie, festeggiando inoltre il rientro in campo, sia pure per pochi minuti, della stella Kimberly Hill, rientrata dagli Usa solo il 1° ottobre in accordo con il club. Perde invece il primo posto in classifica Trento, diventata capolista in coabitazione con Conegliano (ma con una gara in più) mercoledì ma ieri crollata nel finale di partita a Firenze (25-12 e 15-4 i parziali per le gigliate nel quarto e quinto set al Mandela Forum). Ad approfittare del ko della neopromossa è Scandicci, che trascinata da Stysiak (31 punti) espugna il terreno di gioco di una Busto Arsizio priva di tre giocatrici in isolamento e vola al secondo posto.

RINVIO PER CORONAVIRUS

Alcuni casi di positività hanno comportato il rinvio di Cuneo Bergamo, terza partita di questa regular season posticipata per motivi legati al coronavirus. Ha completato il quadro domenicale Casalmaggiore Chieri, con la netta vittoria delle piemontesi capaci di mandare quattro giocatrici in doppia cifra in attacco in soli tre set. Nell'anticipo televisivo del sabato sera, successo senza problemi di Novara ai danni di Brescia. Ieri ha riposato Monza, che sarà ospite dell'Imoco al Palaverde sabato prossimo in uno dei tre anticipi della settima giornata.

Luca Anzanello

