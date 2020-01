Imoco resta capolista Rientrata la Piccinini

VOLLEY DONNE

L'Imoco Conegliano perde il primo set casalingo in campionato ma riesce a fare suoi i tre punti che le consentono di passare un'altra settimana saldamente in testa alla classifica di serie A1. Le pantere, in debito di allenamenti al completo dopo i rientri delle nazionali dal torneo di qualificazione olimpica di Apeldoorn, cedono il secondo set a Filottrano e non brilla nemmeno nel primo e nel terzo, scatenandosi poi con la solita super Egonu nel quarto set, che non ha avuto storia. Per le trevigiane si tratta della 14.ma vittoria in 15 partite di regular season, la 13.ma da tre punti. Restano quindi sempre 6 le lunghezze di vantaggio su Busto Arsizio, che ieri ha facilmente espugnato il taraflex di Chieri, dove erano puntati i riflettori di molti appassionati visto l'esordio in maglia bustocca (per il momento solo in panchina) della 41enne Francesca Piccinini, che è tornata a indossare le ginocchiere dopo avere annunciato il ritiro una volta alzata la Champions League lo scorso maggio a Berlino.

Il 15.mo turno di A1 era iniziato sabato con la vittoria di Novara sul campo di Brescia ed è proseguito ieri anche con altre quattro partite, due delle quali risolte al tie-break: si tratta di Cuneo Scandicci e Bergamo Monza, entrambe vinte dalle squadre padrone di casa. Casalmaggiore ha superato Perugia in quattro set e Firenze ha battuto per 3-0 una Caserta che nonostante una rosa ridotta all'osso ha avuto occasioni per vincere il secondo parziale, andato alle gigliate ai vantaggi tra un primo e un terzo set privi di storia. E a metà settimana ritornano le coppe europee.

Luca Anzanello

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA