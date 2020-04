VOLLEY

Regular season di serie A1 conclusa dopo 19 giornate con la vittoria di Conegliano (ma lo scudetto lo assegnerà, eventualmente, la Federvolley) e uno spiraglio aperto per i playoff; serie A2 finita qui. L'assemblea dei club femminili di serie A ha dato mandato, al termine della videoconferenza di ieri, al presidente del consorzio delle società Mauro Fabris di comunicare alla Federvolley la formula decisa dai club: «Le nostre decisioni sono quelle di dichiarare chiuse le stagioni di A1 e A2 ha detto Fabris e di dichiarare vincitrice della regular season di A1 l'Imoco Conegliano. Lasciamo alla federazione la scelta di assegnare o meno lo scudetto. No a retrocessioni dalla A1 e griglia per la partecipazione alle prossime coppe europee che si baserà sulla classifica attuale di regular. Per la A2, promozione diretta delle prime due squadre e anche qui blocco delle retrocessioni senza promozioni dalla B1. Se la Cev deciderà di proseguire le coppe europee, valuteremo altre formule per la conclusione dell'A1».

PADOVA D'ACCORDO

Nel pomeriggio avevano tratto il dado anche le consulte delle società dei tre livelli di serie A maschile, riunite in distinte videoconferenze. Il consiglio di amministrazione ha recepito il parere espresso a larga maggioranza (11 club favorevoli su 13) dalla Superlega e all'unanimità dalle serie A2 e A3 che hanno richiesto la sospensione definitiva delle rispettive regular season. Ora il consiglio di amministrazione comunicherà la volontà dei club alla federazione, e ne attenderà le decisioni. Per il massimo campionato resta aperta la possibilità di una coda: la consulta di Superlega ha infatti discusso la possibilità di riaprire il campionato per giocare i playoff scudetto, anche in questo caso solo se ci saranno le condizioni e le autorizzazioni delle autorità governative e sanitarie. «Parlare di soddisfazione in questo momento è forse fuori luogo - spiega il ds della Kioene Padova, Stefano Santuz ma credo che quella scelta fosse l'unica strada percorribile».

Luca Anzanello

