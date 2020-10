VOLLEY DONNE

Tra turni di riposo dovuti al numero dispari di squadre iscritte e rinvii per positività al coronavirus di atlete o componenti gli staff tecnici, la classifica di serie A1 femminile stenta ad assumere una fisionomia precisa. Tra le poche certezze continua ad esserci il dominio dell'Imoco Conegliano, che nemmeno un team accreditato di ottime potenzialità come Monza è riuscito a mettere in difficoltà in uno dei tre anticipi della settima giornata di andata. Al Palaverde, davanti a 700 spettatori, è finita 3-0 per le pantere trevigiane, che hanno sofferto solo nel secondo set, vinto con cinismo. Conegliano di coach Santarelli si conferma capolista solitaria e a punteggio pieno con 18 set vinti e uno solo perso. Alle spalle delle pantere è grande bagarre, come dimostra il soffertissimo successo di Novara a Scandicci sabato sera, o meglio sabato notte visto che la partita si è conclusa pochi minuti prima di mezzanotte guadagnandosi il titolo di match più lungo nella storia della serie A1 con i suoi 158 minuti.

Nel pomeriggio, Chieri aveva espugnato il campo di Brescia con un lineare 3-0. Il programma domenicale si è ridotto alla sola Bergamo Perugia, che ha coinciso con la prima vittoria delle orobiche, visto che sia Busto ArsizioFirenze sia TrentoCuneo sono state rinviate a data da destinarsi, per protocollo o per precauzione, per l'accertamento di positivi al coronavirus in almeno una delle due squadre. Ha riposato Casalmaggiore. Mercoledì si torna in campo per l'ottava giornata di andata: tutte le partite alle 20.30 tranne Firenze Conegliano che inizierà alle 18.

