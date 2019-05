IMOCO, LA SFIDA INFINITA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYCONEGLIANO Il grande spettacolo delle finali scudetto può iniziare. Oggi alle 18, a Novara, Igor e Imoco Conegliano giocheranno Gara1 (di cinque) tra le donne, mentre alle 20.30 a Perugia ci sarà il primo confronto tra Perugia e Civitanova. In campo femminile andrà in scena l'ennesima puntata di una sfida infinita, diventata nelle ultime due stagioni un grande classico del volley di altissimo livello non solo in Italia ma anche in Europa, visto che Conegliano e Novara si contenderanno anche la Champions League il 18 maggio a Berlino,...