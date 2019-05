IMOCO, LA COPPA STREGATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYBERLINO Per il terzo anno consecutivo l'Imoco Conegliano sfiora ma non vince la sua prima Champions League. Dopo la finale persa nel 2017 al Palaverde contro il Vakifbank Istanbul, la medaglia di bronzo dell'anno scorso a Bucarest, le pantere trevigiane hanno perso il derby italiano alla Max Schmeling Halle, dove si giocò la finale del campionato del mondo 2002, il primo vinto dall'Italia che schierava Francesca Piccinini, ieri in campo come capitano di Novara. Per la quarantenne Picci si tratta della settima Champions vinta, mentre per...